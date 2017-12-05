Пропавшего в Воронежской области 63-летнего мужчину нашли мертвым

Тело 63-летнего мужчины обнаружили в овраге у села Першино днем понедельника, 4 декабря. Как рассказали в пресс-службе МВД по региону, смерть мужчины не была криминальной. Пропавший прошел около 3 км в направлении села Синие Липяги Нижнедевицкого района.