Пропавшего в Воронежской области 63-летнего мужчину нашли мертвым
Пропавшего в Воронежской области Александра Шабанова нашли мертвым, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Пропавшего в Воронежской области Александра Шабанова нашли мертвым, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Тело 63-летнего мужчины обнаружили в овраге у села Першино днем понедельника, 4 декабря. Как рассказали в
Александр Шабанов пропал в конце ноября. По данным волонтеров, мужчина ушел из дома в селе Першино и не вернулся.