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11:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавшего в Воронежской области 63-летнего мужчину нашли мертвым

Пропавшего в Воронежской области Александра Шабанова нашли мертвым, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

Тело 63-летнего мужчины обнаружили в овраге у села Першино днем понедельника, 4 декабря. Как рассказали в пресс-службе МВД по региону, смерть мужчины не была криминальной. Пропавший прошел около 3 км в направлении села Синие Липяги Нижнедевицкого района.

Александр Шабанов пропал в конце ноября. По данным волонтеров, мужчина ушел из дома в селе Першино и не вернулся.

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