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11:01 (мск), источник: Tengrinews

Lexus сбил регулировщика в центре Астаны

Водитель Lexus совершил наезд на полицейского, регулировавшего движение на перекрестке в центре Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

Источник: Tengrinews

«По факту ДТП, имевшего место сегодня около 9 часов на пересечении проспекта Мангилик ел и улицы Бухар жырау, проводится дознание. Водитель автомашины марки Lexus не справился с управлением в условиях гололеда и совершил наезд на инспектора полиции, который регулировал движение на перекрестке», — сообщили в полиции.

Отмечается, что инспектор полиции госпитализирован с ушибами и телесными повреждениями в медицинское учреждение.

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