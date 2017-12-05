Lexus сбил регулировщика в центре Астаны

«По факту ДТП, имевшего место сегодня около 9 часов на пересечении проспекта Мангилик ел и улицы Бухар жырау, проводится дознание. Водитель автомашины марки Lexus не справился с управлением в условиях гололеда и совершил наезд на инспектора полиции, который регулировал движение на перекрестке», — сообщили в полиции.