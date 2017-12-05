КамАЗ с цирковыми животными улетел с трассы в Челябинской области

Двое парнокопытных артистов погибли в ДТП с участием грузовика в Челябинской области — с дороги вылетел КамАЗ с цирковыми животными, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в понедельник, 4 декабря, около 16.00 на 55-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск. Водитель КамАЗа перевозил в прицепе цирковых животных. На очередные гастроли ехали дрессированные собаки, медведи, еноты и яки — всего 22 четвероногих артиста. В какой-то момент грузовик просто вылетел с дороги, протаранив ограждение.

«За рулем находился водитель 1968 года рождения. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и допустил съезд транспортного средства с проезжей части. Сотрудниками Госавтоинспекции организованы объезд участка и эвакуация поврежденного автотранспорта», — рассказал инспектор по пропаганде БДД УГИБДД по Челябинской области Александр Курынкин.