Наиболее вероятной причиной пожара с четырьмя жертвами в Свердловской области стало замыкание электропроводки — МЧС
Екатеринбург. 5 декабря.
Екатеринбург. 5 декабря.
Отмечается, что в Свердловской области по причине короткого замыкания электропроводки происходит каждый третий пожар. Спасатели просят жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и рекомендуют оборудовать свои дома автономными пожарными сигнализациями.
Пожар произошел в частном доме на улице Новая в селе Новоипатово в ночь на вторник.
В результате пожара погибли трое детей — девочка 2002 года рождения, двое мальчиков 2004 и 2016 годов рождения, а также их отец 1984 года рождения. Кроме этого, пострадали две женщины.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам).