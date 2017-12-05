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10:54 (мск), источник: Интерфакс

Наиболее вероятной причиной пожара с четырьмя жертвами в Свердловской области стало замыкание электропроводки — МЧС

Екатеринбург. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожарные дознаватели и следственные органы рассматриваются все возможные причины пожара в свердловском селе Новоипатово, в результате которого погибли трое детей и их отец.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области со ссылкой на заместителя главного госинспектора области по пожарному надзору Максима Пинчугова сообщает, что наиболее вероятной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки.

Отмечается, что в Свердловской области по причине короткого замыкания электропроводки происходит каждый третий пожар. Спасатели просят жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и рекомендуют оборудовать свои дома автономными пожарными сигнализациями.

Пожар произошел в частном доме на улице Новая в селе Новоипатово в ночь на вторник.

В результате пожара погибли трое детей — девочка 2002 года рождения, двое мальчиков 2004 и 2016 годов рождения, а также их отец 1984 года рождения. Кроме этого, пострадали две женщины.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам).

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