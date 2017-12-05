Уголовное дело после трагедии на гонках «Ралли Сибирь» закрыли

Напомним, год назад — 2 октября — в Амурском поселке проходили автогонки. Когда шел очередной заезд, один из участников после тарана вылетел с трассы и протаранил на скорости судейскую вышку. Конструкция рухнула, а вместе с ней — 55-летний судья и женщина-стажер. Мужчина погиб на месте, а пострадавшую омичку врачи вытащили буквально с того света. Долгое время она провела в коме. Только сейчас Наталья полностью восстановилась и вернулась к нормальной жизни.