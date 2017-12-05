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10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Уголовное дело после трагедии на гонках «Ралли Сибирь» закрыли

Следователи не нашли нарушений в организации безопасности.

Областной следственный комитет закрыл уголовное дело, которое возбудили после трагедии на гонках «Ралли Сибирь».

Напомним, год назад — 2 октября — в Амурском поселке проходили автогонки. Когда шел очередной заезд, один из участников после тарана вылетел с трассы и протаранил на скорости судейскую вышку. Конструкция рухнула, а вместе с ней — 55-летний судья и женщина-стажер. Мужчина погиб на месте, а пострадавшую омичку врачи вытащили буквально с того света. Долгое время она провела в коме. Только сейчас Наталья полностью восстановилась и вернулась к нормальной жизни.

Между тем, как сообщили «Комсомолке» в областном следкоме, дело закрыли за отсутствием состава преступления.

— Не было выявлено нарушений со стороны организаторов соревнований, в том числе — по безопасности, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

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