Дело о нападении на таксиста завели в Донецке

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) завели на 18-летнего горожанина, ранее судимого за угон и кражу.

Сообщается, что сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21099, которым управлял подозреваемый. В салоне полицейские обнаружили 51-летнего мужчину с ножевым ранением предплечья.

Пострадавший, оказавшийся таксистом, рассказал правоохранителям, что молодой человек — это его пассажир, который совершил нападение на него.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый, которого таксист доставил к месту назначения, попросил подождать его, а затем вернулся с ножом и потребовал деньги и ценное имущество.

Водитель такси попытался оказать сопротивление нападавшему, но тот ударил его ножом, похитил около 3000 рублей и мобильный телефон, пересадил потерпевшего на заднее сиденье автомобиля, а сам сел за руль.