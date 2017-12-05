Дело о нападении на таксиста завели в Донецке
Уголовное дело по факту нападения на таксиста возбуждено в Донецке.
Уголовное дело по факту нападения на таксиста возбуждено в Донецке.
Как сообщает
Сообщается, что сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21099, которым управлял подозреваемый. В салоне полицейские обнаружили 51-летнего мужчину с ножевым ранением предплечья.
Пострадавший, оказавшийся таксистом, рассказал правоохранителям, что молодой человек — это его пассажир, который совершил нападение на него.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый, которого таксист доставил к месту назначения, попросил подождать его, а затем вернулся с ножом и потребовал деньги и ценное имущество.
Водитель такси попытался оказать сопротивление нападавшему, но тот ударил его ножом, похитил около 3000 рублей и мобильный телефон, пересадил потерпевшего на заднее сиденье автомобиля, а сам сел за руль.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.