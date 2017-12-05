560 млн рублей направят на создание ветлаборатории по борьбе с АЧС в Иркутске
Итоги аукциона подвели 27 ноября.
Итоги аукциона подвели 27 ноября.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору направит около 560 млн рублей на реконструкцию Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории для размещения там нового корпуса для работы с возбудителями африканской чумы свиней (АЧС). Итоги тендера подведены 27 ноября. Генподрядчиком выступает ООО «СибТрансСтрой», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.
Подрядчику необходимо будет построить здания
Все работы должны быть выполнены до 30 августа 2021 года.
Служба ветеринарии Иркутской области установила компенсацию ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства в зоне очага африканской чумы свиней (АЧС) в Иркутском районе в размере не ниже 150 рублей за кг живого веса.
Следователи возбудили уголовное дело по факту падежа 40 свиней от африканской чумы в одном из
В Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района изъято свыше 1,3 тысячи животных. Оперативные группы делали контрольные подворовые обходы, на площадке по утилизации туш поддерживается горение для полного устранения вируса согласно ветеринарным требованиям.
Россельхознадзор установил предприятия, причастные к заносу вируса африканской чумы свиней в ранее благополучную в плане эпизоотии Иркутскую область. В цепочке поставщиков не оказалось ни воронежских компаний, как предполагалось ранее, ни ставропольского ООО МПК «Гвардия», маркировка которого была обнаружена на таре с зараженным мясом, зато выявлены предприятия из
Программу по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) разработали в Минсельхозе Иркутской области. Об этом сказал глава министерства Илья Сумароков на
Справка: АЧС — это вирусное заболевание, результатом болезни является очень высокий процент смертности и заражаемости поголовья свиней. Для людей африканская чума свиней не несет непосредственной опасности. Возникновение заболевания наносит экономический ущерб. В Российской Федерации наказываются уголовной и административной ответственностью действия (бездействия), приведшие к заболеванию или распространению эпизоотии африканской чумы свиней. В марте 2017 года вирус был обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств в Иркутском районе. Все мероприятия по ликвидации очага вирусного заболевания выполнены в установленные сроки. В ликвидации последствий ЧС были задействованы специалисты службы ветеринарии Иркутской области, Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия, администраций Иркутского района, областного главка МЧС, регионального управления МВД, Национальной гвардии, дорожной службы Иркутской области.