560 млн рублей направят на создание ветлаборатории по борьбе с АЧС в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору направит около 560 млн рублей на реконструкцию Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории для размещения там нового корпуса для работы с возбудителями африканской чумы свиней (АЧС). Итоги тендера подведены 27 ноября. Генподрядчиком выступает ООО «СибТрансСтрой», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.

Подрядчику необходимо будет построить здания лабораторно-диагностического корпуса и инженерного блока с соответствующим уровнем биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных. На территории объекта предусмотрено выполнить озеленение и посев газона из многолетних трав по растительному грунту, посадку кустов и деревьев.

Все работы должны быть выполнены до 30 августа 2021 года.

Напомним, ветеринарная служба Иркутской области зафиксировала гибель около 40 свиней в частном хозяйстве деревни Куда Иркутского района от вируса африканской чумы (АЧС) в конце марта. Были приняты все меры, чтобы зараза не разошлась дальше. В районе вводился режим чрезвычайной ситуации.

Служба ветеринарии Иркутской области установила компенсацию ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства в зоне очага африканской чумы свиней (АЧС) в Иркутском районе в размере не ниже 150 рублей за кг живого веса.

Следователи возбудили уголовное дело по факту падежа 40 свиней от африканской чумы в одном из крестьянско-фермерских хозяйств в деревне Куда Иркутского района с 21 по 24 марта. Установлено, что владелец КФХ приобрел корм для животных, который по заключению специалистов Россельхознадзора был некачественным. Расследование ведется по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

В Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района изъято свыше 1,3 тысячи животных. Оперативные группы делали контрольные подворовые обходы, на площадке по утилизации туш поддерживается горение для полного устранения вируса согласно ветеринарным требованиям.

Режим чрезвычайной ситуации сняли в Иркутском районе после эпидемии африканской чумы свиней. По словам начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лабораторной работы службы ветеринарии Иркутской области Ивана Мельцова, на территории очага африканской чумы свиней в деревне Куда Хомутовского МО проводится заключительная дезинфекция.

Россельхознадзор установил предприятия, причастные к заносу вируса африканской чумы свиней в ранее благополучную в плане эпизоотии Иркутскую область. В цепочке поставщиков не оказалось ни воронежских компаний, как предполагалось ранее, ни ставропольского ООО МПК «Гвардия», маркировка которого была обнаружена на таре с зараженным мясом, зато выявлены предприятия из Санкт-Петербурга и Читы. Они уже пожаловались на неправомерное использование автоматизированной системы «Меркурий», по которой были отслежены поставки.

Программу по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) разработали в Минсельхозе Иркутской области. Об этом сказал глава министерства Илья Сумароков на пресс-конференции 17 ноября. Сейчас проект программы проходит согласование в правительстве региона.