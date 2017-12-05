В Гомеле начался суд над мужчиной, который на грузовике сбил жену и сына

Трагедия произошла 30 июля текущего года. 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей женой. Угрожая разрушить дом, он сел за руль грузового автомобиля «Ивеко» и задним ходом начал таранить ворота. Во дворе дома в этот момент находились дети мужчины и его жена. В итоге ворота под натиском автомобиля сломались, металлическая балка насмерть травмировала четырехлетнего ребенка. Тяжелые травмы получила и 35-летняя супруга.