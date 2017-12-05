В Гомеле начался суд над мужчиной, который на грузовике сбил жену и сына

Трагедия произошла 30 июля текущего года. 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей женой. Угрожая разрушить дом, он сел за руль грузового автомобиля «Ивеко» и задним ходом начал таранить ворота. Во дворе дома в этот момент находились дети мужчины и его жена. В итоге ворота под натиском автомобиля сломались, металлическая балка насмерть травмировала четырехлетнего ребенка. Тяжелые травмы получила и 35-летняя супруга.
Гомельчанин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения), ч.3 ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека), ч.1 ст. 366 (насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК Беларуси.