В Братске пенсионерка перевела мошенникам 80 тысяч рублей, поверив в выигрыш иномарки
Аферисты попросили оплатить комиссию.
Аферисты попросили оплатить комиссию.
Жители Иркутской области вновь попались на удочку мошенников. На днях братчанину на телефон пришло сообщение, якобы ему крупно повезло, и он выиграл новенький автомобиль «Toyota Land Cruiser». Обрадованный мужчина созвонился с организаторами розыгрыша и договорился вместо машины получить деньги. Ему предложили 6 миллионов рублей, хотя иномарка стоит дешевле. Однако братчанин не увидел в этом ничего подозрительного.
— Он попросил деньги у своей 57-летней матери, которая и перевела мошенникам 80 тысяч рублей, — сообщает
Полицейские проверили номера аферистов и узнали, что они зарегистрированы в Москве. Теперь стражи порядка проводят проверку, чтобы найти мошенников.