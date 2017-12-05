В Братске пенсионерка перевела мошенникам 80 тысяч рублей, поверив в выигрыш иномарки

Жители Иркутской области вновь попались на удочку мошенников. На днях братчанину на телефон пришло сообщение, якобы ему крупно повезло, и он выиграл новенький автомобиль «Toyota Land Cruiser». Обрадованный мужчина созвонился с организаторами розыгрыша и договорился вместо машины получить деньги. Ему предложили 6 миллионов рублей, хотя иномарка стоит дешевле. Однако братчанин не увидел в этом ничего подозрительного.

— Он попросил деньги у своей 57-летней матери, которая и перевела мошенникам 80 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — После этого «консультант» пропал, а по телефону неизвестные рассказали, что мужчина уволен из компании.