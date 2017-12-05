Двух жителей Геленджика осудили за фиктивную регистрацию иностранцев

Полицейские отдела по вопросам миграции ОМВД России по Геленджику и сотрудники краевого Управления ФСБ выяснили, что женщина получила от знакомого деньги и документы иностранных граждан и без намерения предоставлять им свое жилье оформила им временную регистрацию. За свои услуги злоумышленники получили всего по 7 500 рублей каждый.