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13:33 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Двух жителей Геленджика осудили за фиктивную регистрацию иностранцев

36-летняя жительница курорта фиктивно зарегистрировала на своей жилплощади пятерых иностранных граждан по просьбе знакомого.

Полицейские отдела по вопросам миграции ОМВД России по Геленджику и сотрудники краевого Управления ФСБ выяснили, что женщина получила от знакомого деньги и документы иностранных граждан и без намерения предоставлять им свое жилье оформила им временную регистрацию. За свои услуги злоумышленники получили всего по 7 500 рублей каждый.

Своими действиями обвиняемые лишили органы внутренних дел возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета, а также за их передвижением по территории России. Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Геленджикский райсуд приговорил женщину и ее подельника к штрафам в размере 100 000 и 30 000 рублей соответственно.

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