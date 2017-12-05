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12:26 (мск), источник: Югополис

В кубанской станице двое пенсионеров отравились угарным газом

В правоохранительные органы Каневского района вечером 4 декабря поступило сообщение о том, что в одном из домов станицы Стародеревянковской обнаружены 2 человека с признаками отравления угарным газом.

Установлено, что в доме проживали 76-летний мужчина и его 74-летняя супруга. Дом отапливался при помощи газового котла. Вечером 4 декабря сюда приехала дочь пенсионеров, потому что родители не отвечали на звонки. Зайдя в дом, она почувствовала в помещении запах газа и обнаружила пожилых родителей без признаков жизни. Предварительно, причиной их смерти названо отравление угарным газом.

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Ккаснодарскому краю.

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