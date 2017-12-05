УМВД: 30-летняя жительница Гурьевского района ограбила магазин в Калининграде

Сотрудники полиции задержали 30-летнюю жительницу Гурьевского района по подозрению в ограблении магазина в Калининграде. Внешность и действия злоумышленницы, открыто похитившей с прилавка женскую сумочку, зафиксировали камеры видеонаблюдения. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую и доставили ее в УМВД России по городу Калининграду. Похищенную сумочку девушка успела продать — ее местонахождение устанавливается.