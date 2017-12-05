Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Интимная пластика: три реальные истории
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Ирина Шейк в белоснежном платье затмила всех на премии (фото)
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Невестка Понаровской о звездной свекрови: Она на пенсии
Команда Киркорова участвует в Евровидении не за РФ
Ирина Шейк в белоснежном платье затмила всех на премии (фото)
Как Жизель Бундхен выглядит без макияжа
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Интимная пластика: три реальные истории
19-летняя россиянка умерла на свидании с турецким бизнесменом
Как узнать, что у вас воруют электроэнергию
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8День благодарения
12:49 (мск), источник: Новый Калининград

УМВД: 30-летняя жительница Гурьевского района ограбила магазин в Калининграде

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в ограблении магазина в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции задержали 30-летнюю жительницу Гурьевского района по подозрению в ограблении магазина в Калининграде. Внешность и действия злоумышленницы, открыто похитившей с прилавка женскую сумочку, зафиксировали камеры видеонаблюдения. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую и доставили ее в УМВД России по городу Калининграду. Похищенную сумочку девушка успела продать — ее местонахождение устанавливается.

В отношении жительницы области, ранее судимой за кражу, возбуждено уголовное дело. Ее действия квалифицированны по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В круге втором: власти обрисовали план дорожного ремонта на 2018 год
Соратники Саакашвили сообщили о его задержании
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
Саакашвили обвинили в попытке госпереворота на Украине
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решил судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о беременности Пианистка сделала заявление.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь