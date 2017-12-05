УМВД: 30-летняя жительница Гурьевского района ограбила магазин в Калининграде
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в ограблении магазина в Калининграде. Об этом сообщила
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в ограблении магазина в Калининграде. Об этом сообщила
Сотрудники полиции задержали 30-летнюю жительницу Гурьевского района по подозрению в ограблении магазина в Калининграде. Внешность и действия злоумышленницы, открыто похитившей с прилавка женскую сумочку, зафиксировали камеры видеонаблюдения. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую и доставили ее в УМВД России по городу Калининграду. Похищенную сумочку девушка успела продать — ее местонахождение устанавливается.
В отношении жительницы области, ранее судимой за кражу, возбуждено уголовное дело. Ее действия квалифицированны по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.