На Куршской косе ввели круглосуточное дежурство из-за падающих деревьев

С 4 декабря сотрудники парка будут следить за тем, чтобы не было упавших деревьев.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, администрация учреждения также будет благодарна за своевременное оповещение о случаях падения деревьев и веток на шоссе и иные объекты инфраструктуры, а также замусоривания территории.