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12:28 (мск), источник: Комсомольская правда

На Куршской косе ввели круглосуточное дежурство из-за падающих деревьев

В национальном парке «Куршская коса» для усиления контроля и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации вышло распоряжение ввести круглосуточное дежурство сотрудников.

С 4 декабря сотрудники парка будут следить за тем, чтобы не было упавших деревьев.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, администрация учреждения также будет благодарна за своевременное оповещение о случаях падения деревьев и веток на шоссе и иные объекты инфраструктуры, а также замусоривания территории.

На «Куршской косе» отметили, что непогода последнее время добавляет забот — подтопление некоторых участков полуострова и сильный ветер провоцируют ветровал.

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