На Куршской косе ввели круглосуточное дежурство из-за падающих деревьев
В национальном парке «Куршская коса» для усиления контроля и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации вышло распоряжение ввести круглосуточное дежурство сотрудников.
В национальном парке «Куршская коса» для усиления контроля и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации вышло распоряжение ввести круглосуточное дежурство сотрудников.
С 4 декабря сотрудники парка будут следить за тем, чтобы не было упавших деревьев.
Как сообщает
На «Куршской косе» отметили, что непогода последнее время добавляет забот — подтопление некоторых участков полуострова и сильный ветер провоцируют ветровал.