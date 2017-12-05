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12:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Суд Хабаровска признал группировку «Штольц» экстремистской

Членам националистической организации грозят пожизненные сроки.

Суд Хабаровска признал ультраправую националистическую группировку «Штольц» экстремистской и запретил её деятельность на территории России. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» один из юристов, связанных с делом, в числе прочих фактов незаконной деятельности ряд членов оказался причастен к нападению на управление ФСБ в дальневосточной столице.

Напомним, после полудня 21 апреля 2017 года несовершеннолетний учащийся хабаровского технического колледжа Антон К. убил инструктора стрелкового клуба «Хаммер» Василия Ткачука и похитил несколько единиц огнестрельного оружия. Через несколько часов студент вошёл в здание ФСБ, где начал стрельбу по людям.

Смертельные ранения получили офицер службы безопасности Яков Хасанов и переводчик из Узбекистана Бехзод Ашуров, еще один гражданский, гражданин Киргизии Талант Жумаев, смог выжить. Нападавший был застрелен.

— Решение суда Хабаровска наверняка будет обжаловано, потому что за участие в экстремистской группировке Уголовный кодекс России предусматривает серьёзное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, — говорит собеседник агентства. — Люди, которые помогали Антону К. готовить нападение на управление ФСБ, сейчас под следствием. Как оказалось, они состоят или состояли в группировке «Штольц» и на одном из заседаний судья К. признала, что эта организация является экстремистской и её, как положено, необходимо внести в списки запрещённых в России.

Кстати, вчера пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю официально объявила о задержании четырёх человек, предполагаемых участников экстремистского сообщества националистического толка. Члены группировки планировали совершать преступления против лиц неславянской национальности и готовились к вооруженному нападению на администрацию одного из районов города Хабаровска и на уличную продуктовую палатку.

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