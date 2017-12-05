В Ачинске после выписки из больницы умерла пожилая женщина
Врачи порекомендовали ей пройти дальнейшее лечение в Красноярске.
Врачи порекомендовали ей пройти дальнейшее лечение в Красноярске.
Пожилая жительница Красноярского края умерла сразу после выписки из больницы.
Как рассказали в краевом следственном управлении Следственного комитета РФ, женщина в октябре 2017 года проходила лечение. Три дня, с 23 по 25 октября, она провела в Ачинской межрайонной больнице, а затем врачи ее выписали, порекомендовав пройти дальнейшее лечение в Красноярске.
«Однако, в этот же день, находясь у себя дома, женщина скончалась от
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Им предстоит исследовать медицинскую карту женщины и оценить качество и полноту оказанных ей медицинских услуг.