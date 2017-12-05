Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Успех диеты зависит от генов
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Как Жизель Бундхен выглядит без макияжа
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: В Украине пожаловались на насмешки россиян при стройке моста
В Испании сравнили российскую и европейскую армии
Дружба кота и двух золотистых ретриверов растрогала соцсети
Девушка с родимым пятном на лице отстаивает идеи бодипозитива
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Интимная пластика: три реальные истории
19-летняя россиянка умерла на свидании с турецким бизнесменом
Как узнать, что у вас воруют электроэнергию
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
12Белый дом Рождества
12:04 (мск), источник: Newslab.ru

В Ачинске после выписки из больницы умерла пожилая женщина

Врачи порекомендовали ей пройти дальнейшее лечение в Красноярске.

Источник: РИА "Новости"

Пожилая жительница Красноярского края умерла сразу после выписки из больницы.

Как рассказали в краевом следственном управлении Следственного комитета РФ, женщина в октябре 2017 года проходила лечение. Три дня, с 23 по 25 октября, она провела в Ачинской межрайонной больнице, а затем врачи ее выписали, порекомендовав пройти дальнейшее лечение в Красноярске.

«Однако, в этот же день, находясь у себя дома, женщина скончалась от сердечно-сосудистого заболевания», — пояснили в следственном управлении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Им предстоит исследовать медицинскую карту женщины и оценить качество и полноту оказанных ей медицинских услуг.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Корыстный полицейский подкинул красноярцу наркотики и потребовал...
Глава Железногорска Вадим Медведев может покинуть свой пост
Соратники Саакашвили сообщили о его задержании
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
Саакашвили обвинили в попытке госпереворота на Украине
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решил судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о беременности Пианистка сделала заявление.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь