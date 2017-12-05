В Сочи участников ОПГ по торговле наркотиками приговорили к 10 годам колонии

Установлено, что в начале мая 2017 года житель Ставропольского края создал ОПГ, занимающуюся сбытом наркотиков на территории РФ, включая Сочи. Преступники торговали наркотиками через Интернет с помощью закладок. В середине мая 2017 года на железнодорожном вокзале Адлера задержали двое подозреваемых, прибывших поездом Москва — Адлер. У них изъяли наркотическое средство — метадон массой более 141 г. В ходе обыска по месту временного пребывания преступников в гостинице полицейские нашли 170 г наркотиков и задержали еще двух членов банды.