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13:18 (мск), источник: Коммерсантъ

В Сочи участников ОПГ по торговле наркотиками приговорили к 10 годам колонии

Адлерский районный суд вынес приговор четверым членам ОПГ, в которой были трое жителей Москвы и один — Ставропольского края.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный организованной группой, в крупном размере.

Установлено, что в начале мая 2017 года житель Ставропольского края создал ОПГ, занимающуюся сбытом наркотиков на территории РФ, включая Сочи. Преступники торговали наркотиками через Интернет с помощью закладок. В середине мая 2017 года на железнодорожном вокзале Адлера задержали двое подозреваемых, прибывших поездом Москва — Адлер. У них изъяли наркотическое средство — метадон массой более 141 г. В ходе обыска по месту временного пребывания преступников в гостинице полицейские нашли 170 г наркотиков и задержали еще двух членов банды.

Суд приговорил каждого из участников ОПГ к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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