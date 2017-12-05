Ростовский полицейский воровал автомобильные колеса

Сотрудники постовой службы во время патрулирования улиц Ростова-на-Дону обратили внимание на 22-летнего парня, который снимал колеса с дорогого автомобиля иностранного производства. Он стал убеждать стражей порядка, что меняет колеса на своей машине, однако показать документы, подтверждающие право собственности не смог.