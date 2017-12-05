Ростовский полицейский воровал автомобильные колеса
Сотрудники постовой службы во время патрулирования улиц
Сотрудники постовой службы во время патрулирования улиц
После сверки с базой выяснилось, что транспортное средство зарегистрировано на другого человека. При этом злоумышленник оказался коллегой стражей порядка: он работал в
В результате молодого человека уволили из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.