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17:11 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовский полицейский воровал автомобильные колеса

Сотрудники постовой службы во время патрулирования улиц Ростова-на-Дону обратили внимание на 22-летнего парня, который снимал колеса с дорогого автомобиля иностранного производства. Он стал убеждать стражей порядка, что меняет колеса на своей машине, однако показать документы, подтверждающие право собственности не смог.

После сверки с базой выяснилось, что транспортное средство зарегистрировано на другого человека. При этом злоумышленник оказался коллегой стражей порядка: он работал в патрульно-постовой службе, сообщает издание «161.ру».

В результате молодого человека уволили из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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