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12:00 (мск), источник: АиФ Крым

В Керчи под колесами авто скончался пешеход

ДТП произошло 4 декабря.

В Керчи пешеход получил смертельные травмы, в результате попадания под колеса авто, передает пресс-служба ГИБДД МВД РФ по РК.

ДТП произошло ранее, 4 декабря.

«Неустановленное транспортное средство под управлением неустановленного водителя, двигаясь в Керчи по улице Свердлова, совершило наезд на пешехода, на вид около 60 лет, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешехода выкинуло на полосу встречного движения под автомобиль Daewoo Sens под управлением гражданина 1982 года рождения, который двигался во встречном направлении», — уточнили в сообщении.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Его личность пока не установлена. Пешеход скончался на месте.

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