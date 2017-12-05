В Керчи под колесами авто скончался пешеход
ДТП произошло 4 декабря.
ДТП произошло 4 декабря.
В Керчи пешеход получил смертельные травмы, в результате попадания под колеса авто, передает
ДТП произошло ранее, 4 декабря.
«Неустановленное транспортное средство под управлением неустановленного водителя, двигаясь в Керчи по улице Свердлова, совершило наезд на пешехода, на вид около 60 лет, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешехода выкинуло на полосу встречного движения под автомобиль Daewoo Sens под управлением гражданина 1982 года рождения, который двигался во встречном направлении», — уточнили в сообщении.
Виновник аварии скрылся с места происшествия. Его личность пока не установлена. Пешеход скончался на месте.