В Керчи под колесами авто скончался пешеход

«Неустановленное транспортное средство под управлением неустановленного водителя, двигаясь в Керчи по улице Свердлова, совершило наезд на пешехода, на вид около 60 лет, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешехода выкинуло на полосу встречного движения под автомобиль Daewoo Sens под управлением гражданина 1982 года рождения, который двигался во встречном направлении», — уточнили в сообщении.