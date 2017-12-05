У браконьеров изъяли 100 кг рыбы из Красной книги

У них были изъяты 70-метровые сети и два мешка рыбы шемая и пеленгаса весом 100 кг. Известно, что данные виды рыб занесены в Красную книгу России.

Также у браконьеров была изъята моторная лодка.

— Ущерб, который нанесли мужчины водным биологическим ресурсам, составил около 30 тысяч рублей, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении 44-летнего и 36-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».