У браконьеров изъяли 100 кг рыбы из Красной книги
В ходе рейдовых мероприятий на реке Кубань краснодарские полицейские задержали двух жителей станицы Марьянской за незаконную рыбалку.
В ходе рейдовых мероприятий на реке Кубань краснодарские полицейские задержали двух жителей станицы Марьянской за незаконную рыбалку.
У них были изъяты 70-метровые сети и два мешка рыбы шемая и пеленгаса весом 100 кг. Известно, что данные виды рыб занесены в Красную книгу России.
Также у браконьеров была изъята моторная лодка.
— Ущерб, который нанесли мужчины водным биологическим ресурсам, составил около 30 тысяч рублей, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
В отношении 44-летнего и 36-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».
Такой случай далеко не первый в Краснодарском крае. В сентябре этого года браконьеры в Ейске незаконно выловили свыше 160 рыб.