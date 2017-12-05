В отношении четырех глав поселений Похвистневского района возбудили уголовные дела

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в прокуратуре Похвистневского района, в 2016 г. главы поселений заключали муниципальные контракты с одним и тем же подрядчиком ЗАО «Энергетик», на выполнение работ по замене водопровода. Стоимость работ составляла до 100 тыс. рублей. Затем были подписаны акты выполненных работ, которые фактически сделаны не были, а средства переводили на счет подрядчика.

«Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на контроле прокуратуры, — рассказал прокурор Похвистневского района Олег Алексеев. — Мы продолжаем осуществлять надзор за деятельностью глав поселений».