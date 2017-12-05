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13:17 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржца убили и спрятали тело в канализационный колодец

Убийство мужчины, чье тело нашли в канализационном колодце, раскрыли в Петербурге. Как сообщает ГСУ СК РФ Северной столицы, задержаны двое приятелей погибшего — мужчины 32-х и 27-ми лет.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, 11 ноября текущего года в квартире в на улице Вавилова устроили застолье трое приятелей. Возникла ссора. Двое нетрезвых мужчин с кулаками набросились на третьего и избили так, что он умер.

«На следующий день злоумышленники с целью сокрытия преступления переместили его тело в канализационный колодец, находящийся у дома № 4, корпус 2, по указанной улице», — отметили в ГСУ.

При осмотре места происшествия с участием одного из подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки потерпевшего.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.

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