Петербуржца убили и спрятали тело в канализационный колодец
Убийство мужчины, чье тело нашли в канализационном колодце, раскрыли в Петербурге. Как сообщает ГСУ СК РФ Северной столицы, задержаны двое приятелей погибшего — мужчины 32-х и 27-ми лет.
Убийство мужчины, чье тело нашли в канализационном колодце, раскрыли в Петербурге. Как сообщает ГСУ СК РФ Северной столицы, задержаны двое приятелей погибшего — мужчины 32-х и 27-ми лет.
По данным следствия, 11 ноября текущего года в квартире в на улице Вавилова устроили застолье трое приятелей. Возникла ссора. Двое нетрезвых мужчин с кулаками набросились на третьего и избили так, что он умер.
«На следующий день злоумышленники с целью сокрытия преступления переместили его тело в канализационный колодец, находящийся у дома № 4, корпус 2, по указанной улице», — отметили в ГСУ.
При осмотре места происшествия с участием одного из подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки потерпевшего.
Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.