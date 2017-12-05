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12:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области убившая сына ножом пенсионерка получила 3 года колонии

Женщина сама обработала раны родственника самогоном и не стала вызывать медиков.

Нижнедевицкий районный суд приговорил 65-летнюю жительницу села Першино к 3 годам колонии общего режима за убийство сына. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в райсуде во вторник, 5 декабря. Пенсионерка нанесла 39-летнему мужчине смертельные ножевые ранения.

По данным суда, мать и сын выпивали в доме на улице 50 лет Октября поздно вечером 11 июня 2017 года. Женщине не понравилась грубость родственника. Пенсионерка три раза ударила мужчину ножом, затем обработала раны самогоном. Сын попросил вызвать скорую помощь, однако мать отказалась. Утром она обнаружила мужчину мертвым и рассказала об этом соседям.

Уголовное дело в отношении пенсионерки дошло до суда. Женщине вынесли приговор по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) с применением с. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания).

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