Авария с тремя «Тойотами» случилась на путепроводе в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске на путепроводе, соединяющем Восточное шоссе с улицей Ленинградской, в ДТП оказались повреждены три «Тойоты», сообщает портал «Губерния».

Шофер «Ленд Крузера» ехал в сторону «Дальэнергомаша». Оппонент за рулем «ХайЭйса» двигался навстречу, причем с довольно большой скоростью. В месте, где дорога имеет плавное закругление, микроавтобус вынесло на встречную полосу. «ХайЭйс» описал дугу вокруг «Тойоты Приус», слегка коснувшись ее борта, миновал левый ряд и перегородил собой правый, по которому двигался «Ленд Крузер».

Женщина, которая вела гибридную машину, не сразу поняла, что стала участником ДТП. Автолюбительница вернулась к месту столкновения спустя какое-то время.

Хозяин внедорожника попал в аварию впервые за 25 лет дорожного стажа. Мужчина смягчил последствия удара, выкрутив руль влево — машина все равно пострадала значительно, зато уцелели люди.