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12:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Авария с тремя «Тойотами» случилась на путепроводе в Хабаровске

У виновника не оказалось полиса ОСАГО.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске на путепроводе, соединяющем Восточное шоссе с улицей Ленинградской, в ДТП оказались повреждены три «Тойоты», сообщает портал «Губерния».

Шофер «Ленд Крузера» ехал в сторону «Дальэнергомаша». Оппонент за рулем «ХайЭйса» двигался навстречу, причем с довольно большой скоростью. В месте, где дорога имеет плавное закругление, микроавтобус вынесло на встречную полосу. «ХайЭйс» описал дугу вокруг «Тойоты Приус», слегка коснувшись ее борта, миновал левый ряд и перегородил собой правый, по которому двигался «Ленд Крузер».

Женщина, которая вела гибридную машину, не сразу поняла, что стала участником ДТП. Автолюбительница вернулась к месту столкновения спустя какое-то время.

Хозяин внедорожника попал в аварию впервые за 25 лет дорожного стажа. Мужчина смягчил последствия удара, выкрутив руль влево — машина все равно пострадала значительно, зато уцелели люди.

Со страховкой у владельца «Ленд Крузера» все было в порядке, а вот у шофера «ХайЭйса», уроженца Средней Азии, нужного документа не оказалось. Иностранец предложил хозяину внедорожника услуги знакомых авторемонтников.

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