Охотников за новогодними елями поймали в заповеднике в Хабаровском крае
Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.
Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.
В заказнике федерального значения «Хехцирский» госинспекторы устроили засаду на порубщиков елей. Ближе к вечеру второго декабря сотрудники заповедника услышали звуки падающих деревьев и приняли решение задежрать нарушителя.
За черным лесорубом пришлось побегать, однако после недолгой погони инспекторам заповедника удалось задержать нарушителя, им оказался житель села Некрасовка. На место событий вскоре прибыли сотрудники полиции.
Сейчас КГКУ «Хабаровское лесничество» готовит материалы для возбуждения в отношении нарушителя уголовного дела. По предварительным оценкам, ущерб от незаконной рубки новогодних елей превысил 23 тысячи рублей.
— Чем ближе к Новому году, тем активнее нелегальные добытчики новогодних красавиц, — говорят в ФГБУ «Заповедное Приамурье». — Усиленная охрана заповедной территории ведется ежедневно, с применением средств дистанционного обнаружения нарушений заповедного режима.