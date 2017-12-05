Чиновницы омской мэрии тратили взятки на золото и гасили кредиты

Следователи завершают уголовное дело чиновниц омской мэрии, пойманных на взяточничестве. Напомним, две сотрудницы департамента имущественных отношений и две их бывшие коллеги получили мзду от предпринимателя за продление договора аренды земли, на которой он возводил торговый комплекс.

Сейчас стало известно: преступная группа наладила целую схему и заработала на девяти бизнесменах 3 миллиона рублей. «Комсомолке» удалось выяснить, как работала группа и куда ушли деньги коммерсантов.

Замешанными в коррупционной афере оказались четыре омички, так или иначе связанные с депимущества. Во главе группы стояла начальник финансово-информационного управления Светлана Парадеева. Она руководила процессом и вносила информацию о фиктивных договорах в базу данных. Помогала ей подчиненная — ведущий специалист этого же управления — Надежда Журова. Сотрудница находила бизнесменов, у которых заканчивался срок аренды, передавала контакты, а еще подделывала документы и приносила начальнице взятку. Ее бывшая коллега Елена Гусева занималась мелкой работой — подписывала бумаги, а Фаризана Бережная рулила всем остальным процессом. Именно она вела переговоры с жертвами, предлагала «решить вопрос» деньгами, передавала фиктивные бумаги и получала в руки мзду. На последней вся компания и погорела. Бережную задержали при получении 650 тысяч рублей от одного из предпринимателей — ему нужно было продлить договор аренды земли на улице Дианова, где строился торговый комплекс. Фаризана призналась следователям в содеянном и охотно сдала подруг, чтобы скосить срок. От коммерсанта женщина передала всей троице уже меченные купюры.

Силовикам Бережная рассказала, что соучастницы получили взятки в общей сложности от 9 бизнесменов — все они арендовали земли у администрации. Чтобы не остаться без своих участков, предприниматели, как один, решали: проще заплатить наглым чиновницам требуемые суммы, чем остаться без ничего.

Так женщины получили около 3 миллионов рублей.

— Делили, как правило, деньги поровну, каждая получала от 300 до 500 тысяч рублей, — рассказал «Комсомолке» старший следователь 2 отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Денис Понуровский.

Брали мзду участницы группировки налом, поэтому отследить перемещение денег, невозможно. По версии следствия, на полученные деньги они покупали ювелирные украшения и гасили свои личные кредиты.