Чиновницы омской мэрии тратили взятки на золото и гасили кредиты
В общей сложности они получили от бизнесменов 3 млн рублей.
В общей сложности они получили от бизнесменов 3 млн рублей.
Следователи завершают уголовное дело чиновниц омской мэрии, пойманных на взяточничестве. Напомним, две сотрудницы департамента имущественных отношений и две их бывшие коллеги получили мзду от предпринимателя за продление договора аренды земли, на которой он возводил торговый комплекс.
Сейчас стало известно: преступная группа наладила целую схему и заработала на девяти бизнесменах 3 миллиона рублей. «Комсомолке» удалось выяснить, как работала группа и куда ушли деньги коммерсантов.
Замешанными в коррупционной афере оказались четыре омички, так или иначе связанные с депимущества. Во главе группы стояла начальник
Силовикам Бережная рассказала, что соучастницы получили взятки в общей сложности от 9 бизнесменов — все они арендовали земли у администрации. Чтобы не остаться без своих участков, предприниматели, как один, решали: проще заплатить наглым чиновницам требуемые суммы, чем остаться без ничего.
Так женщины получили около 3 миллионов рублей.
— Делили, как правило, деньги поровну, каждая получала от 300 до 500 тысяч рублей, — рассказал «Комсомолке» старший следователь 2 отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Денис Понуровский.
Брали мзду участницы группировки налом, поэтому отследить перемещение денег, невозможно. По версии следствия, на полученные деньги они покупали ювелирные украшения и гасили свои личные кредиты.
Свою вину признала только Фаризана Бережная, остальные — Парадеева, Журова и Гусева — отрицают. Они дружно говорят, что не знают, как у них оказались меченые купюры. Все четверо ждут суда на свободе, под подпиской о невыезде. Между тем, за преступную схему и мздоимство каждой из них грозит от 7 до 12 тюрьмы.