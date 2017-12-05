В Сочи на пешеходном переходе машина сбила женщину с годовалым ребенком

В Сочи на пешеходном переходе машина сбила женщину с годовалым ребенком

4 декабря около 3 часов дня в Адлерском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля BMW наехал на переходившую дорогу женщину с коляской.