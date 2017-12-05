В Сочи на пешеходном переходе машина сбила женщину с годовалым ребенком
4 декабря около 3 часов дня в Адлерском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля BMW наехал на переходившую дорогу женщину с коляской.
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4 декабря около 3 часов дня в Адлерском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля BMW наехал на переходившую дорогу женщину с коляской.
Женщина переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу. От удара коляска упала, а находившийся в ней годовалый ребенок получил незначительные повреждения.
По предварительным данным виновным в случившемся ДТП является водитель BMW, который нарушил правила проезда пешеходного перехода, сообщили в ОГИБДД УВД Сочи.