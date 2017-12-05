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12:46 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи на пешеходном переходе машина сбила женщину с годовалым ребенком

4 декабря около 3 часов дня в Адлерском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля BMW наехал на переходившую дорогу женщину с коляской.

Женщина переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу. От удара коляска упала, а находившийся в ней годовалый ребенок получил незначительные повреждения.

По предварительным данным виновным в случившемся ДТП является водитель BMW, который нарушил правила проезда пешеходного перехода, сообщили в ОГИБДД УВД Сочи.

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