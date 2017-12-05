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12:18 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Бресте вынесен приговор по делу о коммерческом шпионаже

Сегодня в суде Ленинского района Бреста огласили приговор по обвинению двух мужчин в коммерческом шпионаже и покушении на дачу взятки в крупном размере.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Обвиняемые приговорены к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и 400 базовым величинам штрафа.

Мужчины незаконно получили информацию о технологии производства смолы и рецептуре краски, используемой для нанесения дорожной разметки, и планировали передать сведения заказчику из России.

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