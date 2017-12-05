В Бресте вынесен приговор по делу о коммерческом шпионаже
Сегодня в суде Ленинского района Бреста огласили приговор по обвинению двух мужчин в коммерческом шпионаже и покушении на дачу взятки в крупном размере.
Сегодня в суде Ленинского района Бреста огласили приговор по обвинению двух мужчин в коммерческом шпионаже и покушении на дачу взятки в крупном размере.
Обвиняемые приговорены к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и 400 базовым величинам штрафа.
Мужчины незаконно получили информацию о технологии производства смолы и рецептуре краски, используемой для нанесения дорожной разметки, и планировали передать сведения заказчику из России.