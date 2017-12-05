В Бресте вынесен приговор по делу о коммерческом шпионаже

В Бресте вынесен приговор по делу о коммерческом шпионаже

Сегодня в суде Ленинского района Бреста огласили приговор по обвинению двух мужчин в коммерческом шпионаже и покушении на дачу взятки в крупном размере.