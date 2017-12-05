В Бельцах на светофоре неожиданно загорелся автомобиль
В Бельцах неожиданно загорелся автомобиль. Водитель притормозил на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора и заметил, что
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В Бельцах неожиданно загорелся автомобиль. Водитель притормозил на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора и заметил, что
Прибывшие на место спасатели потушили огонь за десять минут. Находившийся в авто 34-летний водитель не пострадал, машина восстановлению не подлежит. Причины возгорания выясняются.