Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Свергнувший главу ЛНР министр стал фигурантом дела об убийстве
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Ирина Шейк в белоснежном платье затмила всех на премии (фото)
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: близкие рассказали о пропавшей с экранов Понаровской
Команда Киркорова участвует в Евровидении не за РФ
Ирина Шейк в белоснежном платье затмила всех на премии (фото)
Как Жизель Бундхен выглядит без макияжа
Успех диеты зависит от генов
Названа самая пьющая страна Европы
19-летняя россиянка умерла на свидании с турецким бизнесменом
Как узнать, что у вас воруют электроэнергию
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
12Белый дом Рождества
12:20 (мск), источник: Publika.md

В Бельцах на светофоре неожиданно загорелся автомобиль

В Бельцах неожиданно загорелся автомобиль. Водитель притормозил на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора и заметил, что из-под капота валит дым.

Источник: Publika.md

Прибывшие на место спасатели потушили огонь за десять минут. Находившийся в авто 34-летний водитель не пострадал, машина восстановлению не подлежит. Причины возгорания выясняются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Соратники Саакашвили сообщили о его задержании
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
Саакашвили обвинили в попытке госпереворота на Украине
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решил судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о беременности Пианистка сделала заявление.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь