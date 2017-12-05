В Краснодаре следователи проводят проверку по факту травмирования пассажира в маршрутке
Краснодар. 5 дек. — Новая Кубань. В результате ДТП с участием маршрутного такси пострадал пассажир общественного транспорта.
Краснодар. 5 дек. — Новая Кубань. В результате ДТП с участием маршрутного такси пострадал пассажир общественного транспорта.
Как сообщили в СМИ, водитель маршрутки после ДТП не принял мер по оказанию помощи пострадавшему, был груб с ним и не отвез в больницу. Данную информацию проверяют в Следственном управлении СКР по Краснодарскому краю по личному указанию главы ведомства Вадима Бугаенко.
В настоящее время следователи устанавливают условия оказания транспортных услуг и их соответствие на предмет безопасности для жизни и здоровья. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, сообщили в