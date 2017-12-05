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12:42 (мск), источник: Sputnik.by

Изумруды, деньги, квартиры: в Бобруйске расследовали дело мошенника

По данным следователей, житель Бобруйска в течение трех лет под предлогом совместной покупки уцененных драгоценных камней, брал у сограждан деньги, и тратил их на себя.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Автомобиль БМВ, мотоцикл Suzuki, две квартиры в Бобруйске и одноэтажный жилой дом с хозяйственными постройками в Бобруйском районе смог купить 34-летний житель Бобруйска на деньги, собранные у доверчивых граждан.

В настоящее время он находится по стражей, а на его имущество на общую сумму более 275 тысяч рублей наложен арест.

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Бобруйчанин обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как установило следствие, обвиняемый, не имея постоянного легального источника дохода, в период с июня 2011 по сентябрь 2014 годов под предлогом совместного приобретения драгоценных камней по заниженной цене и последующей их реализации завладел денежными средствами граждан на сумму порядка 230 тысяч рублей, рассказали в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

К примеру, один из потерпевших отдал обвиняемому 20 тысяч долларов в счет будущей сделки. Взамен получил в качестве гарантии синтетическую имитацию изумруда весом 0,88 грамма. При этом убедил потерпевшего, что это натуральный драгоценный камень.

Всего потерпевшими признано трое граждан.

Кроме того, обвиняемый отметился еще и тем, что предъявил сотруднику ГАИ заведомо подложное водительское удостоверение Российской Федерации, когда тот выписывал ему штраф за нарушение ПДД.

Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование этого уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Действия 34-летнего мужчины следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 209 и ч. 1 ст. 380 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере и использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В УСК отметили, что обвиняемый ранее уже был судим за различные виды преступлений, «однако, имея не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, на путь исправления не стал, должных выводов для себя не сделал и вновь совершил умышленные преступления».

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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