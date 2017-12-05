В Усольском районе задержали случайного прохожего с пакетом наркотиков

Полицейские, патрулируя улицы в поселке Белореченском Усольского района, случайно заметили подозрительного парня. Стражам порядка показался странным пакет в его руках, и они остановили прохожего. Чутье не подвело — молодой человек нес в пакете целых 1,5 килограмма наркотиков. Он объяснил полицейским, что не продавал запрещенные вещества, а употреблял сам.

— Молодого человека, ранее судимого за кражу и хранение наркотиков, задержали, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Теперь жителю Усольского района грозит до десяти лет лишения свободы.