Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Успех диеты зависит от генов
Пенсионеру, попросившему у Путина гроб, вернули отнятые деньги
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Путину сообщили о построенном в «никуда» наземном переходе
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: близкие рассказали о пропавшей с экранов Понаровской
Команда Киркорова участвует в Евровидении не за РФ
Селена Гомес сменила пять ярких образов за один день
Ирина Шейк и Наталья Водянова блистали в модной съемке для Vogue
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Интимная пластика: три реальные истории
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8День благодарения
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
14:28 (мск), источник: Новости Перми

Житель Добрянки частично лишил зрения свою сожительницу

Мужчина нанес женщине удар такой силы, что потерпевшей пришлось удалять глазное яблоко. За избиение и истязание сожительницы преступник отправится в колонию.

Летом 2017 года в Добрянке 25-летний местный житель гулял со своей сожительницей. Молодые люди были пьяны и поссорились. Во время конфликта мужчина ударил женщину кулаком в левый глаз. Удар оказался настолько сильным, что пострадало глазное яблоко, произошло сильное кровоизлияние в ткани орбиты, повлекшее полную потерю зрения на левый глаз и необходимость удаления глазного яблока, пишут «Зори Плюс».

За избиение сожительницы и истязание суд приговорил преступника к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей удовлетворен в полном объеме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пермские конькобежцы завоевали три золота, серебро и бронзу на Кубке России
Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
СМИ узнали о схеме по возвращению денег элит РФ из-за рубежа
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Доклад Совета Европы подтвердил нарушение прав беременных в России Женщины в России часто сталкиваются с неэтичным поведением врачей при гинекологических осмотрах, во время ведения, а также прерывания беременности, говорится в докладе Совета Европы.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь