Житель Добрянки частично лишил зрения свою сожительницу

Летом 2017 года в Добрянке 25-летний местный житель гулял со своей сожительницей. Молодые люди были пьяны и поссорились. Во время конфликта мужчина ударил женщину кулаком в левый глаз. Удар оказался настолько сильным, что пострадало глазное яблоко, произошло сильное кровоизлияние в ткани орбиты, повлекшее полную потерю зрения на левый глаз и необходимость удаления глазного яблока, пишут «Зори Плюс».



За избиение сожительницы и истязание суд приговорил преступника к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Иск потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей удовлетворен в полном объеме.