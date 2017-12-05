В Ленобласти прогремел взрыв на карьере, есть пострадавшие

«В строительном вагончике, находящемся на карьере, произошло возгорание. Находившиеся неподалеку работники карьера, осведомившись у сотрудников организации, проводившей в карьере взрывные работы, об отсутствии в вагончике взрывчатых веществ, принялись тушить его огнетушителями, во время чего внутри вагончика произошел хлопок. Трое мужчин в возрасте от 24 до 36 лет, принимавших участие в тушении пожара, получили различные повреждения», — говорится в сообщении.