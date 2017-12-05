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13:23 (мск), источник: РИА Новости

В Ленобласти прогремел взрыв на карьере, есть пострадавшие

Трое мужчин получили травмы в результате взрыва во время пожара в строительном вагончике на карьере в поселке Возрождение Выборгского района Ленинградской области, сообщает во вторник пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на понедельник около 4.00 мск.

«В строительном вагончике, находящемся на карьере, произошло возгорание. Находившиеся неподалеку работники карьера, осведомившись у сотрудников организации, проводившей в карьере взрывные работы, об отсутствии в вагончике взрывчатых веществ, принялись тушить его огнетушителями, во время чего внутри вагончика произошел хлопок. Трое мужчин в возрасте от 24 до 36 лет, принимавших участие в тушении пожара, получили различные повреждения», — говорится в сообщении.

В настоящее время следственным отделом по городу Выборгу проводится доследственная проверка, устанавливаются причины произошедшего.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, вагон-бытовка, принадлежащий подрядчику ООО «Евровзрывпром», в результате взрыва был полностью разрушен. Источник сообщил, что по предварительным оценкам экспертов, произошел взрыв около 15 килограммов промышленного взрывчатого вещества гранулит.

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