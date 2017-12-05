В Калининграде затопило городское кладбище
Городское кладбище на Проспекте мира затопило. Больше всего проблем в четвертом секторе.
Городское кладбище на Проспекте мира затопило. Больше всего проблем в четвертом секторе.
Там под водой находятся дорожки и несколько могил. Ручейки воды стекают и по главной аллее. Это уже не первый случай за последние месяцы.
Сотрудники муниципального предприятия «Альта» с помощью насосов откачивали воду. Подтопление они связывают с большим количеством осадков и отсутствием дренажной системы.