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13:15 (мск), источник: Вести - Калининград

В «Храброво» задержали иностранца с поддельным документом

В аэропорту «Храброво» задержали гражданина ближнего зарубежья с поддельными документами. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.

32-летний мужчина при прохождении паспортного контроля, предъявил сотруднику транспортной полиции свой паспорт. Оттиски и печати разрешения на временное пребывание и регистрации по месту жительства в Калининградской области вызвали подозрение у стража порядка. Как подтвердило проведенное экспертно-криминалистическое исследование, печати и штампы в паспорте — поддельные.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, использование заведомо подложного документа). Ему грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до 2-х лет или арест на срок до 6 месяцев.

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