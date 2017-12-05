В «Храброво» задержали иностранца с поддельным документом

32-летний мужчина при прохождении паспортного контроля, предъявил сотруднику транспортной полиции свой паспорт. Оттиски и печати разрешения на временное пребывание и регистрации по месту жительства в Калининградской области вызвали подозрение у стража порядка. Как подтвердило проведенное экспертно-криминалистическое исследование, печати и штампы в паспорте — поддельные.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, использование заведомо подложного документа). Ему грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до 2-х лет или арест на срок до 6 месяцев.