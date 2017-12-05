В Нижнем Тагиле пассажирский автобус насмерть сбил женщину
Погибшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Погибшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В Нижнем Тагиле под колесами пассажирского автобуса погибла 55-летняя местная жительница. Авария произошла на улице Индустриальная, около дома № 36. Около 8:15 женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В это время со стороны улицы Балакинской по направлению к улице Октябрьской революции ехал автобус «Киа Гранбирд». На «зебре» водитель по непонятной причине не пропустил пешехода и сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Пассажиров в салоне автобуса не было.
— Управлявший транспортным средством мужчина является владельцем автобуса, номер маршрута ему не присвоен. Его водительский стаж составляет 9 лет, ранее он 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, грубых не имеет, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области. — Устанавливаются более подробные и точные обстоятельства происшествия. По ее итогам будет принято соответствующее решение.