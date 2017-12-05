В Нижнем Тагиле пассажирский автобус насмерть сбил женщину

В Нижнем Тагиле под колесами пассажирского автобуса погибла 55-летняя местная жительница. Авария произошла на улице Индустриальная, около дома № 36. Около 8:15 женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В это время со стороны улицы Балакинской по направлению к улице Октябрьской революции ехал автобус «Киа Гранбирд». На «зебре» водитель по непонятной причине не пропустил пешехода и сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Пассажиров в салоне автобуса не было.