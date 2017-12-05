Мужчина пострадал при розжиге печи в Первомайском районе Новосибирска

В Новосибирске в Первомайском районе минувшим вечером, 4 декабря, 52-летний мужчина пострадал при розжиге печи газовым баллоном. С термическими ожогами лица его доставили в Ожоговый центр клинической больницы. При розжиге произошла вспышка, от которой мужчина получил ожог пламенем лица на площади 3%. За медицинской помощью мужчина обратился самостоятельно.

Государственный пожарный надзор напоминает, при эксплуатации печного отопления запрещается: оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.