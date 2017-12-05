В МСЧ № 7 рухнул потолок
Пользователи соцсетей жалуются, что здание медсанчасти старое и нуждается в ремонте.
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Пользователи соцсетей жалуются, что здание медсанчасти старое и нуждается в ремонте.
5 декабря в соцсетях появилась фотография с рухнувшим потолком в гинекологическом отделении МСЧ № 7.
— Это вообще ужас, а не больница, ремонта никакого, все везде отваливается, кормят отвратительно, некоторые врачи совершенно некомпетентны и грубы, — пишут пользователи в соцсетях.
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