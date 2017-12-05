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13:45 (мск), источник: Новости Перми

В МСЧ № 7 рухнул потолок

Пользователи соцсетей жалуются, что здание медсанчасти старое и нуждается в ремонте.

5 декабря в соцсетях появилась фотография с рухнувшим потолком в гинекологическом отделении МСЧ № 7.

— Это вообще ужас, а не больница, ремонта никакого, все везде отваливается, кормят отвратительно, некоторые врачи совершенно некомпетентны и грубы, — пишут пользователи в соцсетях.



В пресс-службе краевого Минздрава обещали прокомментировать ситуацию.

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