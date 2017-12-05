В МСЧ № 7 рухнул потолок

5 декабря в соцсетях появилась фотография с рухнувшим потолком в гинекологическом отделении МСЧ № 7.



— Это вообще ужас, а не больница, ремонта никакого, все везде отваливается, кормят отвратительно, некоторые врачи совершенно некомпетентны и грубы, — пишут пользователи в соцсетях.