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15:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

19-летнего парня ищут в Ейском районе

Молодой человек пропал 13 ноября.

Сергей Рахимов весь этот день находился у себя в частном доме в СНТ «Восход» в городе Ейске, после чего примерно в 23:00 зашел в свою комнату и лег спать.

Ночью мать обнаружила, что сына нет в доме и на территории двора. С тех пор юноша на связь не выходил, его местонахождение не установлено.

По данному факту организована доследственная проверка, идет розыск, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приметы: на вид 19−22 года, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза светлые. Был одет в светлые брюки, пальто черного цвета и синие кожаные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о пропавшем, просят сообщить по телефонам: +7 (861−32) 2−07−01 и +7 (928) 334−39−33.

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