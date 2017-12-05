19-летнего парня ищут в Ейском районе

Сергей Рахимов весь этот день находился у себя в частном доме в СНТ «Восход» в городе Ейске, после чего примерно в 23:00 зашел в свою комнату и лег спать.

Ночью мать обнаружила, что сына нет в доме и на территории двора. С тех пор юноша на связь не выходил, его местонахождение не установлено.

По данному факту организована доследственная проверка, идет розыск, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Приметы: на вид 19−22 года, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза светлые. Был одет в светлые брюки, пальто черного цвета и синие кожаные кроссовки.