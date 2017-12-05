Легковушка снесла остановку в Минске
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в остановку в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в остановку в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.
Авария произошла сегодня в 11.50.
«36-летний водитель легковой Skoda двигался по ул. К. Цеткин со стороны пл. Мясникова в сторону пл. Богушевича. Неожиданно машина вошла в неуправляемый занос и врезалась в остановочный пункт. Пострадавших нет», — рассказала Любовь Трепашко.
Как проинформировали в ГАИ, водитель был трезв, машина принадлежит предприятию и была на зимней резине.