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13:12 (мск), источник: БЕЛТА

Легковушка снесла остановку в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в остановку в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

Источник: БЕЛТА

Авария произошла сегодня в 11.50.

«36-летний водитель легковой Skoda двигался по ул. К. Цеткин со стороны пл. Мясникова в сторону пл. Богушевича. Неожиданно машина вошла в неуправляемый занос и врезалась в остановочный пункт. Пострадавших нет», — рассказала Любовь Трепашко.

Как проинформировали в ГАИ, водитель был трезв, машина принадлежит предприятию и была на зимней резине.

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