В Нефтекамске школьница умерла во время урока
ЧП произошло сегодня утром в одной из школ города Нефтекамска. Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, во время урока информатики ученице 11 класса стало плохо.
ЧП произошло сегодня утром в одной из школ города Нефтекамска. Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, во время урока информатики ученице 11 класса стало плохо.
Спустя непродолжительное время она скончалась.
По предварительным данным, у девочки случился очередной приступ эпилепсии. На место выехала
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.