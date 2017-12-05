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13:22 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Нефтекамске школьница умерла во время урока

ЧП произошло сегодня утром в одной из школ города Нефтекамска. Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, во время урока информатики ученице 11 класса стало плохо.

Спустя непродолжительное время она скончалась.

По предварительным данным, у девочки случился очередной приступ эпилепсии. На место выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Республике Башкортостан.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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