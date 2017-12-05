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17:15 (мск), источник: Вести.Ru

В питерской «Пятерочке» охранник избил покупательницу

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят проверку избиения покупательницы в одном из супермаркетов «Пятерочка».

Источник: РИА "Новости"

В дежурную часть Пушкинского района Санкт-Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что в супермаркете во время конфликта ее избил охранник. Потерпевшая обратилась в травмпункт. Там у нее зафиксировали ушибы и гематомы. По данным городских СМИ, ЧП возникло после того, как охранник заподозрил покупательницу в краже.

Как сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в дежурную часть Пушкинского района Санкт-Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что в супермаркете «Пятерочка» на Ленинградском шоссе, 36 во время конфликта ее избил охранник. Потерпевшая обратилась в травмпункт, где у нее зафиксировали ушибы и гематомы.

По данным городских СМИ, ЧП возникло после того, как охранник заподозрил покупательницу в краже, а она отказалась показать содержимое дамской сумочки.

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