В питерской «Пятерочке» охранник избил покупательницу

Источник: РИА "Новости"

В дежурную часть Пушкинского района Санкт-Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что в супермаркете во время конфликта ее избил охранник. Потерпевшая обратилась в травмпункт. Там у нее зафиксировали ушибы и гематомы. По данным городских СМИ, ЧП возникло после того, как охранник заподозрил покупательницу в краже.

Как сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в дежурную часть Пушкинского района Санкт-Петербурга обратилась женщина с заявлением о том, что в супермаркете «Пятерочка» на Ленинградском шоссе, 36 во время конфликта ее избил охранник. Потерпевшая обратилась в травмпункт, где у нее зафиксировали ушибы и гематомы.