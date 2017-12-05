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15:28 (мск), источник: Интерфакс

Новосибирский предприниматель осужден за хищение на космодроме «Восточный»

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Центральный районный суд Новосибирска приговорил руководителя ООО «СМ и ПНП «Сиборггаз» Юрия Калатушкина к трем годам лишения свободы условно за хищение более 7 млн рублей при поставках оборудования на космодром «Восточный», сообщает прокуратура региона.

Он признан виновным по части 5, 6 статьи 159 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере) и пункту «б» части 3 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

Суд установил, что Калатушкин в 2015 году заключил с ФГУП «Главное военное строительное управление № 9» два договора на поставку на строящийся космодром «Восточный» электропечей и оборудования для изготовления трубопроводов охлаждения спутников и космических аппаратов системы ГЛОНАСС.

Введенные в заблуждение сотрудники организации-покупателя перечислили на счета ООО «СМ и ПНП «Сиборггаз» в качестве аванса более 7,1 млн рублей.

«Часть похищенных денежных средств Калатушкин легализовал, переведя их на счета подконтрольных организаций, после чего обналичил и распорядился по своему усмотрению. Свои обязательства по договорам он не исполнил, а денежные средства не возвратил», — говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства Калатушкин полностью возместил ФГУП «ГВСУ № 9» причиненный ущерб.

Суд также оштрафовал Калатушкина на 270 тыс. рублей.

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