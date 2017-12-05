В аварии под Челябинском погибли два цирковых артиста
Фура с дрессированными животными улетела с трассы в кювет.
Фура с дрессированными животными улетела с трассы в кювет.
— Всего в фургоне находилось 22 животных — собаки, еноты, быки, — рассказали в
После ДТП сотрудники госавтоинспекции организовали объезд участка и ликвидацию последствий аварии. Сейчас с последствиями происшествия разбираются инспекторы. Главное, необходимо выяснить: почему в таком фургоне находилось огромное количество животных? Ведь там был даже цирковой медведь.