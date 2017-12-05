В аварии под Челябинском погибли два цирковых артиста

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Челябинск — Новосибирск в понедельник, 4 декабря. 49-летний водитель большегруза вез цирковых животных на гастроли в другой город. На дороге дальнобойщик наехал на препятствие, не справился с управлением и слетел в трассы.

— Всего в фургоне находилось 22 животных — собаки, еноты, быки, — рассказали в пресс-службе ГИБДД области. — Водитель большегруза не пострадал, но вот два быка-артиста погибли.