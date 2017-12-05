Пятеро человек отправились за решетку за убийство бизнесмена в Челябинске

Челябинский облсуд 5 декабря вынес приговор пятерым таджикам, признав их виновными в убийстве бизнесмена, разбое, вымогательстве и угоне. Один из них проведет 19,5 лет в колонии строгого режима, остальным дали от 8 до 9 лет ИК общего режима. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2016 года сообщники решили ограбить знакомого предпринимателя — их земляка. Коммерсанта пригласили в гости в квартиру на Комсомольском проспекте, сковали руки бизнесмена наручниками, обмотали ноги скотчем, а на голову надели наволочку. Угрожая убийством, злоумышленники потребовали у пленника 3 миллиона рублей. Также они угнали его Hyundai ix35, в котором нашли более 1,8 миллиона рублей.

На следующий день один из преступников узнал, что родственники предпринимателя обратились в полицию. Испугавшись, он задушил потерпевшего полиэтиленовым пакетом. Труп подельники спрятали в Каштакском бору.