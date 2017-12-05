ГИБДД разыскивает водителя авто, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП
Госавтоинспекция Калининграда разыскивает водителя, допустившего наезд на ребенка и скрывшегося с места ДТП. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Госавтоинспекция Калининграда разыскивает водителя, допустившего наезд на ребенка и скрывшегося с места ДТП. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Утром 5 декабря в отдельный батальон ДПС поступила информация о том, что около 08:00 на улице Александра Невского, недалеко от здания БФУ имени И. Канта, на нерегулируемом пешеходном переходе под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка.
Совершив ДТП, водитель неустановленного автомобиля, предположительно темного цвета, посадил ребенка в автомобиль и довез до школы. Не уведомив полицию и родителей школьницы о произошедшем, водитель скрылся. В настоящее время девочка госпитализирована.
Если вы стали очевидцем происшествия или располагаете информацией о личности водителя и местонахождении автомобиля, просьба сообщить об этом в Госавтоинспекцию города Калининграда по телефонам: 8 (4012)552−526 (группа розыска), 552−512 (дежурная часть).