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15:48 (мск), источник: Новый Калининград

ГИБДД разыскивает водителя авто, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

Госавтоинспекция Калининграда разыскивает водителя, допустившего наезд на ребенка и скрывшегося с места ДТП. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Источник: Новый Калининград

Утром 5 декабря в отдельный батальон ДПС поступила информация о том, что около 08:00 на улице Александра Невского, недалеко от здания БФУ имени И. Канта, на нерегулируемом пешеходном переходе под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка.

Совершив ДТП, водитель неустановленного автомобиля, предположительно темного цвета, посадил ребенка в автомобиль и довез до школы. Не уведомив полицию и родителей школьницы о произошедшем, водитель скрылся. В настоящее время девочка госпитализирована.

Если вы стали очевидцем происшествия или располагаете информацией о личности водителя и местонахождении автомобиля, просьба сообщить об этом в Госавтоинспекцию города Калининграда по телефонам: 8 (4012)552−526 (группа розыска), 552−512 (дежурная часть).

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