Захарченко обжаловал обращение его имущества в доход государства

Источник: Агентство «Москва»

«Считаем вынесенное решение незаконным и необоснованным и просим апелляционную инстанцию его отменить и отказать в удовлетворении требований Генпрокуратуры», — сказал «Интерфаксу» во вторник адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Читайте также Следствие не может установить владельца конфискованных у полковника Захарченко 8,5 млрд рублей

1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в пользу государства 27 объектов недвижимости, в том числе квартир и машиномест в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей, а также золотого слитка. В общей сложности имущество и денежные средства оцениваются в сумму около 9 млрд рублей.

Как следует из решения суда, недвижимость и машины передадут в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в столичное управление Федерального казначейства для «их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации».

Золотой слиток, следует из решения, «подлежит обращению в доход государства путем передачи в Гохран России».

Ответчиками по иску, помимо Захарченко, выступали его отец и мать, сестра Ирина Разгонова, гражданская жена Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Мария Семынина и Ирина Петрушина.