Захарченко обжаловал обращение его имущества в доход государства
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Адвокат
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Адвокат
«Считаем вынесенное решение незаконным и необоснованным и просим апелляционную инстанцию его отменить и отказать в удовлетворении требований Генпрокуратуры», — сказал «Интерфаксу» во вторник адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в пользу государства 27 объектов недвижимости, в том числе квартир и машиномест в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей, а также золотого слитка. В общей сложности имущество и денежные средства оцениваются в сумму около 9 млрд рублей.
Как следует из решения суда, недвижимость и машины передадут в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в столичное управление Федерального казначейства для «их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации».
Золотой слиток, следует из решения, «подлежит обращению в доход государства путем передачи в Гохран России».
Ответчиками по иску, помимо Захарченко, выступали его отец и мать, сестра Ирина Разгонова, гражданская жена Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Мария Семынина и Ирина Петрушина.
Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. С санкции суда он находится под стражей с 10 сентября 2016 года.