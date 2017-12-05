Главбуха сельской школы в Иркутской области осудили за присвоение 200 тысяч рублей

Баяндаевский районный суд вынес приговор главному бухгалтеру Покровской средней школы в Иркутской области за присвоение более 200 тысяч рублей. Злоумышленнице назначили 3,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Женщина признана виновной в присвоении средств школы. Кроме того, суд установил, что подсудимая также исполняла обязанности главного бухгалтера детского сада, где также присвоила более 9 тысяч рублей.

«По совокупности преступлений суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — отметили в ведомстве.