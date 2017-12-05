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16:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Главбуха сельской школы в Иркутской области осудили за присвоение 200 тысяч рублей

Соответствующее решение принял Баяндаевский районный суд.

Баяндаевский районный суд вынес приговор главному бухгалтеру Покровской средней школы в Иркутской области за присвоение более 200 тысяч рублей. Злоумышленнице назначили 3,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Женщина признана виновной в присвоении средств школы. Кроме того, суд установил, что подсудимая также исполняла обязанности главного бухгалтера детского сада, где также присвоила более 9 тысяч рублей.

«По совокупности преступлений суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — отметили в ведомстве.

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.

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