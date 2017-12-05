Ели во дворах Иркутска начали рубить вандалы

Ночью в микрорайоне Радужном неизвестные срубили и похитили живую ель. Это видео с камеры наблюдения. Инцидент случился в половине третьего ночи. На площадке у дома номер 44 росли деревья. Двое мужчин забрались за ограждение и срубили одно из них — двухметровую ель. Возмущенные иркутяне обратились с заявлением в полицию.