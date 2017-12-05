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16:52 (мск), источник: Вести Иркутск

Ели во дворах Иркутска начали рубить вандалы

В Иркутске вандалы, похоже, уже начали готовиться к Новому году. Вот такие кадры прислали зрители «Вести Иркутск» в рубрику «Мобильный репортёр».

Ночью в микрорайоне Радужном неизвестные срубили и похитили живую ель. Это видео с камеры наблюдения. Инцидент случился в половине третьего ночи. На площадке у дома номер 44 росли деревья. Двое мужчин забрались за ограждение и срубили одно из них — двухметровую ель. Возмущенные иркутяне обратились с заявлением в полицию.

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