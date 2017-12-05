«Так вот он где, вход в преисподнюю»: в одном из многоквартирных домов в центре Екатеринбурга обвалился пол

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в сосцетях рассказали его жильцы.

«Вот такая картина с утра в моем подъезде по адресу Мамина-Сибиряка. Ничего не огорожено, выходить приходится по доске», — написал в сообществе «Инцидент Екатеринбург» житель дома по имени Роман.

На представленных им фото видно, что пол провалился на самом входе в подъезд: теперь вместо него торчат трубы. Провал, судя по всему, продолжает увеличиваться.