«Так вот он где, вход в преисподнюю»: в одном из многоквартирных домов в центре Екатеринбурга обвалился пол
В одном из многоквартирных домов в центре Екатеринбурга при входе в подъезд обвалился пол.
В одном из многоквартирных домов в центре Екатеринбурга при входе в подъезд обвалился пол.
Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в сосцетях рассказали его жильцы.
«Вот такая картина с утра в моем подъезде по адресу
На представленных им фото видно, что пол провалился на самом входе в подъезд: теперь вместо него торчат трубы. Провал, судя по всему, продолжает увеличиваться.
«Ладно хоть доску положили, а то могли и так оставить», «Так вот он где, вход в преисподнюю», — комментируют подписчики.