Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Названа самая пьющая страна Европы
СМИ: россияне придумали, как вернуть сбережения в валюте в РФ
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Ирина Шейк в белоснежном платье затмила всех на премии (фото)
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: В Украине пожаловались на насмешки россиян при стройке моста
В Испании сравнили российскую и европейскую армии
Селена Гомес сменила пять ярких образов за один день
Ирина Шейк и Наталья Водянова блистали в модной съемке для Vogue
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Интимная пластика: три реальные истории
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:11 (мск), источник: Nakanune.ru

«Так вот он где, вход в преисподнюю»: в одном из многоквартирных домов в центре Екатеринбурга обвалился пол

В одном из многоквартирных домов в центре Екатеринбурга при входе в подъезд обвалился пол.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в сосцетях рассказали его жильцы.

«Вот такая картина с утра в моем подъезде по адресу Мамина-Сибиряка. Ничего не огорожено, выходить приходится по доске», — написал в сообществе «Инцидент Екатеринбург» житель дома по имени Роман.

На представленных им фото видно, что пол провалился на самом входе в подъезд: теперь вместо него торчат трубы. Провал, судя по всему, продолжает увеличиваться.

«Ладно хоть доску положили, а то могли и так оставить», «Так вот он где, вход в преисподнюю», — комментируют подписчики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Губернатор Якушев рассказал "Лидерам России" про Маркса и малайзийский опыт
Задержание Саакашвили на крыше его дома в Киеве: главное
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
СМИ узнали о схеме по возвращению денег элит РФ из-за рубежа
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решит судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о беременности Пианистка сделала заявление.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь